شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد خدمات السيارات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.43% ليكسب السهم نحو 15 هللة ويستقر على سعر 34.80 ريال، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 34.45، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 32.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.80 ومستوى المقاومة 35.60.