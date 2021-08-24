شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز بأمريكا الشمالية في الربع الثاني 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية وفقا لمركز هنري ارتفاعا خلال شهر أبريل حيث بلغ المتوسط الشهري لها نحو 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مقارنة بنحو 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهر السابق له. ومع دخول شهر مايو ، استمرت الأسعار في الارتفاع، حيث بلغ المتوسط الشهري نحو 2.91 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، وهو أعلى سعر شهري منذ عام 2017، وذلك وفقا لدراسة تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني ٢٠٢١.

وأضافت الدراسة الصادرة عن منظمة" أوابك " وأعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية، أنه في شهر يونيو فقد ارتفع متوسط السعر إلى 3.26 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، وهو أعلى متوسط لهذا الشهر منذ عام 2014 ، بسبب موجة الجو الحار الذي شهدته عدة ولايات أمريكية ، والتي حفزت الطلب على الغاز في محطات الكهرباء لأغراض التبريد، بالإضافة إلى تنامي الصادرات من محطات الإسالة بسبب تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال .

يذكر أن السمة الأساسية للربع الثاني من عام 2021 هي ارتفاعات غير مسبوقة وتاريخية في أسعار الغاز الطبيعي المسال التي كانت أشبه بسباق بين السوق الآسيوي والسوق الأوروبي على الريادة في الأسعار، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل، منها معاودة النشاط الاقتصادي الذي دعم نمو الطلب العالمي، ليس فقط على الغاز الطبيعي المسال بل على كافة أنواع مصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والنفط، بالإضافة إلى تراجع الإمدادات من بعض الدول المصدرة، مثل: أستراليا والنرويج ، بسبب أعمال الصيانة الدورية والطارئة. ويضاف إلى ما سبق ، بداية الاستعدادات لرفع مخزونات الغاز تمهيدا لتلبية ذروة الطلب المتوقعة في فصل الشتاء المقبل.