شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS)يرتفع لثالث جلسة علي التوالي -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5.088 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 5.02 ريال كمستوى اول في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.11 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.06 وبين مستوى المقاومة هو 5.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط