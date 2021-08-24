شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 820 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 750 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 768.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 872.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط