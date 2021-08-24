شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 19.30 فلس،لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه ان يرسل السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 18 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط