شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور (AZNOULA) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 233 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 244 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 227 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 227.0 وبين مستوى المقاومة هو 239.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد