شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 376 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل والذي يتداول السهم فيها، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 355 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 380 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 371 فلس وبين مستوى المقاومة هو 378 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط