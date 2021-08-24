شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 116 فلس، وذلك في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 124 فلس كمستوى اول ثم 135 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 110 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 113.0 وبين مستوى المقاومة هو 122.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد