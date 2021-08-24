شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 79.80 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 77 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 86 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 78.1 وبين مستوى المقاومة هو 82.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد