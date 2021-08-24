شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 25.50 فلس كمستوى اول ثم 28.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 23 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.5 وبين مستوى المقاومة هو 24.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد