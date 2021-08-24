شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق عند مستوى 56.50 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ اسبوعين، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 64 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 51 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 54.0 وبين مستوى المقاومة هو 59.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد