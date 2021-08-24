شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) ينخفض بشكل طفيف - تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 185 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 202 وبين مستوى المقاومة هو 207 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط