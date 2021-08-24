شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر ارتفاعه ليغلق امس الاثنين عند مستوى 11133 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 11150نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه ليواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومته التالي عند 11400 نقطة، ومع ذلك في حالة تراجع المؤشر واختراقه لمستوى11000 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 10800نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,085 بينما مستوى المقاومة هو 11,158 نقطة