شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين،حيث اغلق عند مستوى 7289 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 7300 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 7050 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7350 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,275 بينما مستوى المقاومة هو 7,298 نقطة