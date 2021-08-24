شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يرتفع بدعم من إيرادات أحد الأفلام على الإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تداولات يوم الإثنين في أعقاب إعلان الشركة عن حجم إيرادات أحد أفلامها المعروضة على الإنترنت.



وذكرت الشركة أن إيراداتها من فيلم "بلاك ويدو" بلغت 125 مليون دولار الأمر الذي دفع بطلته "سكارليت جوهانسون" لرفع دعوى قضائية ضد "والت ديزني".



وذكرت "جوهانسون" في دعوتها القضائية الشهر الماضي أنها تعرضت للخداع حول مستحقاتها المالية بعد طرح الشركة المنتجة هذا الفيلم في دور العرض السينمائي ومنصة الإنترنت في نفس الوقت.



وأضافت أن حجم أجرها كان يعتمد على إيرادات الفيلم من مبيعات التذاكر في دور العرض، بينما أطلقته الشركة على الإنترنت أيضا، وهو ما يعني أنها كانت تستحق اجر أكبر.



ومن جانبها، اعترضت "والت ديزني" على تصريحات "جوهانسون" والتي طالبت بحصولها على 20 مليون دولار نظير عملها في الفيلم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 177.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 178.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 175.9 دولار.