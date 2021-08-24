شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يغلق على ارتفاع بعد الموافقة الكاملة على لقاح الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب الموافقة الكاملة على لقاح الشركة المضاد لفيروس "كورونا".



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية منح الموافقة الكاملة على لقاح شركتي "فايزر – بيونتك" للاستخدام ضد فيروس كورونا لا سيما على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.



ومن جانبه، حث الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مواطني بلاده على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وشدد على أن أغلب الوفيات والحالات التي دخلت المستشفيات للعلاج كانت بسبب عدم تلقي اللقاح.



وأضاف "بايدن" في مؤتمر صحفي اليوم بأن الذين كانوا ينتظروا الموافقة الكاملة على لقاحات "كورونا" يجب عليهم الذهاب الآن للحصول عليه.



هذا، وتشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إلى أن ما يقرب من 51% من المواطنين في الولايات المتحدة حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى يوم الأحد الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 49.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 51.3 دولار وأقل سعر عند 49.6 دولار.