شكرا لقرائتكم خبر عن 187 مليار ريال قيم أصول المحافظ الخاصة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية أن إجمالي قيم أصول المحافظ الخاصة بلغ 187.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 187.9 مليار ريال في الربع الأول بانخفاض قدره 0.42 %.

وأظهرت النشرة أن قيمة الأسهم المحلية بالربع الثاني من العام الحالي جاءت في الصدراة بنحو 94.137 مليار ريال، مقابل 76.223 مليار ريال، في الربع الأول مرتفعة بنسبة 23.5 %، بينما بلغت قيمة صناديق الاستثمار في الربع الثاني من 2021، نحو 44.245 مليار ريال، مقارنة بـ54.769 مليار ريال في الربع الأول متراجعة 19.2 %، مشيرة إلى أن قيمة أدوات الدين بلغت 7.115 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 7.936 مليار ريال منخفضة بنسبة 10.3 %.

ووفقًا للنشرة فإن قيمة أصول الأسهم العالمية بلغت نحو 3.593 مليار ريال، مقابل 4.092 مليار ريال منخفضة بنسبة 12.2 %، بينما بلغت قيم الأصول الأخرى نحو 38.102 مليار ريال مقابل 44.965 مليار ريال، منخفضة بنسبة 15.3 %.

وبحسب النشرة فإن قيم أصول الأسهم المحلية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 113.4 %، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي نحو 44.104 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة أصول صناديق الاستثمار على أساس سنوي بنسبة 0.7 % إذ سجلت في الربع الثاني من 2020 نحو 44.545 مليار ريال.