شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل التفاؤل بشأن لقاح "فايزر"، وأبقت "وول ستريت" على مكاسبها رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وحثت منظمة الصحة العالمية بعض الدول على تأجيل منح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مواطنيها، وذلك من أجل تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات في الدول الأخرى.



وتصاعدت المخاوف حيال جائحة كورونا في الآونة الأخيرة والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" – متحور أكثر تطورا من السلالة الأصلية من كورونا – في العديد من الدول، وتتميز هذه السلالة بأنها سريعة الانتشار وتسبب المزيد من الوفيات.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي مسجلا 61.2 نقطة في أغسطس/آب من 63.4 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاضه إلى مستوى 62.4 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في البلاد إلى 55.2 نقطة في أغسطس/آب من 59.9 نقطة في القراءة السابقة في حين توقع محللون انخفاضه إلى 59.1 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 5.6% أو ما يعادل 3.5 دولار وأغلق عند 65.64 دولار للبرميل.



وقفزت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 5.4% أو ما يعادل 3.57 دولار وأغلقت عند 68.75 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 215 نقطة) إلى 35335 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35428 نقطة وأقل مستوى عند 35160 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4479 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4489 نقطة وأقل مستوى عند 4450 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 228 نقطة) إلى 14942 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14963 نقطة وأقل مستوى عند 14776 نقطة.