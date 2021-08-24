شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تتخلى عن مكاسبها وتغلق الجلسة على انخفاض طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كما تلقت الذرة دعما أيضا من صعود أسواق الأسهم وصعود أسعار السلع الأخرى الأمر الذي أنشأ حالة إيجابية من الإقبال على أصول المخاطرة.



كانت عقود الذرة والصويا قد انخفضتا إلى أدنى مستوياتهما في نحو شهرية خلال جلسة الجمعة الماضية نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق الغرب والوسط في أمريكا الأمر الذي يدعم وفرة المحاصيل، وبالتالي الضغط على الأسعار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% وأغلقت جلسة الإثنين عند 5.35 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.42 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.29 دولار.