شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض العملة الأمريكية مما خفف الضغوط على العملات الأخرى والسلع والمعادن.



كما تلقى الإسترليني دعما أيضا من صدور بيانات اقتصادية إيجابية تظهر استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي رغم المخاوف المتزايدة بشأن "كورونا".



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني مسجلا 60.1 نقطة في أغسطس/آب من 60.4 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاضه إلى مستوى 59.5 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في بريطانيا إلى 55.5 نقطة في أغسطس/آب من 59.6 نقطة في القراءة السابقة في حين توقع محللون انخفاضه إلى 59.0 نقطة.



هذا، وحثت منظمة الصحة العالمية بعض الدول على تأجيل منح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مواطنيها، وذلك من أجل تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات في الدول الأخرى.



وعلى صعيد التداولات، ارفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3719.