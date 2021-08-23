شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين، وسجل المؤشر ناسداك المجمع أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق مع تلقي السوق دفعة من موافقة كاملة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على لقاح مضاد لكوفيد-19 بينما يترقب المتعاملون الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع حاد وسط قفزة في أسعار النفط مدفوعة بنمو متوقع في الطلب وهو ما دفع مؤشر أسهم شركات الطاقة لتسجيل أفضل يوم له في حوالي شهرين.

وارتفع سهم فايزر أكثر من اثنين بالمائة بينما قفز سهم بيونتك أكثر من تسعة بالمائة. كما صعد سهم منافستهما موديرنا أكثر من سبعة بالمائة.

وانهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 215.63 نقطة، أو 0.61 بالمائة، إلى 35335.71 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 37.86 نقطة، أو 0.85 بالمائة، ليغلق عند 4479.53 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 227.99 نقطة، أو 1.55 بالمائة، إلى 14942.65 نقطة.