شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تقفز فوق 50 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز سعر بتكوين فوق 50 ألف دولار اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ مايو، لكن تعافي العملة المشفرة الأشهر في العالم من هبوط استمر شهورا فقد القليل من الزخم.

وفي أحدث التداولات جرى تداول بتكوين مرتفعة 1.2 بالمائة عند 49242 دولارا بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 50562 دولارا مع مراهنة المستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.