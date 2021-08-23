طرح 6 فرص استثمارية في مكة المكرمة

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وبحسب بيان للشركة، تضمنت الفرص الاستثمارية، مشروع واجهة مكة على مساحة 200.000 م2، ومشروع مدينة سكن العمال على مساحة 692.264 م2، ومشروع حديقة الوسيق على مساحة 85.000 م2، ومشروع المركز الحضري على مساحة 26.000 م2، ومشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية - رضي الله عنها - على مساحة 20.000 م2، ومواقع متفرقة لإقامة أكشاك على مساحات متعددة.
واشترطت شركة البلد الأمين بأن يكون المستثمر مؤسسة أو شركة مسجلة بحسب نظام وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، وأن يقدم المستثمر ما يفيد ملاءته المالية، وأن يحمل المؤهلات الفنية اللازمة للمشاركة في المشروع وسابقة الأعمال في تنفيذ مشروعات مشابهة.
وأشارت إلى أن الموعد النهائي لاستلام طلبات التأهيل عبر البريد الالكتروني Investalbaladalmeen.com.sa هو يوم الخميس 2 صفر 1443 (9 سبتمبر 2021) باستثناء مشروعات الأكشاك.
6 فرص استثمارية:
- مشروع واجهة مكة على مساحة 200.000 م2.
- مشروع مدينة سكن العمال على مساحة 692.264 م2.
- مشروع حديقة الوسيق على مساحة 85.000 م2.
- مشروع المركز الحضري على مساحة 26.000 م2.
- مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية على مساحة 20.000 م2.
- مواقع متفرقة لإقامة أكشاك على مساحات متعددة.
الشروط:
- أن يكون المستثمر مؤسسة أو شركة مسجلة
- أن يقدم المستثمر ما يفيد ملاءته المالية
- أن يحمل المؤهلات الفنية اللازمة للمشاركة
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