شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع متجاوزاً حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار بشكل ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وحثت منظمة الصحة العالمية بعض الدول على تأجيل منح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مواطنيها، وذلك من أجل تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات في الدول الأخرى.



وتصاعدت المخاوف حيال جائحة كورونا في الآونة الأخيرة والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" – متحور أكثر تطورا من السلالة الأصلية من كورونا – في العديد من الدول، وتتميز هذه السلالة بأنها سريعة الانتشار وتسبب المزيد من الوفيات.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي مسجلا 61.2 نقطة في أغسطس/آب من 63.4 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاضه إلى مستوى 62.4 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في البلاد إلى 55.2 نقطة في أغسطس/آب من 59.9 نقطة في القراءة السابقة في حين توقع محللون انخفاضه إلى 59.1 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1807.2 دولار للأوقية.