تدشين أول مشاريع مبادرة برنامج المسح الجيولوجي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر اليوم في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض أول مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية بتكلفة قدرها مليارا ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني أن مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تهدف إلى الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كلم2 من مساحة المملكة .

وقال إن هذه البيانات ستسهم بإذن الله في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته أفاد مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الدكتور وديع قشقري بأن الهيئة تعتزم إطلاق أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، وهو أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي والتي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة.

وبين أن الهيئة تستهدف أيضا من خلال هذه الأعمال الحصول على البيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وخرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية، بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.

كما سيتم أيضا أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة، من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.