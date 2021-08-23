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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المواصفات السعودية تعقد غدا بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ورشة عمل تعريفية للمستوردين والمصنعين حول المواصفة القياسية السعودية الإلزامية (SASO 2663:2021) بعنوان «مكيفات الهواء - متطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة والبطاقات والاختبار» للمكيفات ذات السعة الصغيرة من النوع الشباك والمنفصل. وستتضمن الورشة التعريف بالمواصفة القياسية الخاصة بمكيفات الهواء المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، واستعراض آليات ومتطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى شرح آلية الحصول على البطاقات والاختبارات الخاصة بمكيفات الهواء ذات السعة الصغيرة من النوع الشباك والمنفصل.



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