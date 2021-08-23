شكرا لقرائتكم خبر إلزام وسطاء شحن البضائع بوثيقة النقل الالكترونية 15 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل أمس عن موعد بدء إلزام جميع المنشآت العاملة في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار وثيقة النقل عبر بوابة (نقل) الالكترونية على جميع البضائع التي يتم نقلها اعتبارا من تاريخ 15 سبتمبر 2021.

وأوضحت الهيئة أن هذه الوثيقة ستسهم برفع جودة الخدمة وتتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، وضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وذكرت الهيئة أن (وثيقة النقل) التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط إصدارها من خلال بوابة نقل الالكترونية التابعة للهيئة، تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول البضائع المنقولة، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضا بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها الكترونيا، حيث إن الربط الالكتروني للمنشآت مع بوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برا، ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الالكتروني مع بوابة نقل والتسجيل في خدمة بيان إلى زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال مشوار التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في خدمات النقل، وتحقيقا لذلك فقد وفرت الهيئة العديد من الخدمات الالكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل والتي تمكن وتتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة الكترونية، وفي وقت سابق أعلنت الهيئة عن بوابة تأجير الالكترونية لتنظيم كافة عمليات التأجير بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وتعد وثيقة النقل اليوم خطوة هامة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، حيث تهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كافة التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

محتويات وثيقة النقل:

