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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باي بال الأمريكية بدأت بتقديم خدمة العملات المشفرة في بريطانيا. وأوضحت شركة خدمات الدفع الالكتروني الأمريكية (باي بال) أن خدمة العملات المشفرة في بريطانيا ستتيح للعملاء في بريطانيا شراء وبيع وادخار العملات الرقمية اعتبارا من الأسبوع الحالي. وتعتبر هذه الخطوة أول توسع دولي للشركة في مجال العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة. وأشارت الشركة إلى أن العملاء يمكنهم الاختيار من بين 4 عملات رقمية وهي بتكوين، وإيثريوم، ولايتكوين، وبتكوين كاش. كما يمكنهم شراء عملات رقمية بحد أدنى جنيه إسترليني.

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