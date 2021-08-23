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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدريب وإلهام برنامج تدريبي - عن بعد -، أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، ضمن برنامجها التدريبي المجاني صيف غرفة القصيم، ويستمر 7 أيام بعدد 11 لقاء تدريبيا. وأوضح مدير إدارة التدريب بالغرفة سعود أبا الخيل، أن هذه اللقاءات والبرامج التدريبية تأتي عقب النجاح الذي حققته الغرفة في طرح العديد منها خلال الفترة الماضية وما شهدته من تفاعل كبير من المشاركين والمشاركات، حيث حرصت غرفة القصيم لإطلاق مبادرات جديدة من تلك اللقاءات والبرامج النافعة والمفيدة للجنسين، تنوعت ما بين دورات إدارية واقتصادية واستشارية ومهنية.



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