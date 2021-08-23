شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه ويقفز بأكثر من 5% خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط على السلع، ومن بيها الخام.



وتلقى النفط دعم أيضاً من أنباء عن تمسك "أوبك بلس" – التي تتشكل من منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين على رأسهم روسيا – بسياستهم الإنتاجية رافضين ضغوط البيت الأبيض بقيادة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الذي طالب بزيادة وتيرة الإنتاج.



وكان النفط قد تعرض لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة نتيجة المخاوف المتصاعدة حيال جائحة كورونا والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتبعية، ضعف الطلب على السلع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.02 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.3% إلى 65.4 دولار للبرميل.



وقفزت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 5.1% إلى 68.5 دولار للبرميل.