شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بنسبة 1% رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تراجع ملجوظ للعملة الأمريكية أمام منافسيها مما خفف الضغوط على العملات والسلع والمعادن.



وانتعش أداء العملة الأسترالية اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، فقد كشفت هذه البيانات عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأسترالي مسجلا 51.7 نقطة في أغسطس/آب من 56.9 نقطة في القراءة السابقة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في أستراليا إلى 43.3 نقطة في أغسطس/آب من 44.2 نقطة في القراءة السابقة.



وتصاعدت المخاوف حيال جائحة كورونا في الآونة الأخيرة والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" – متحور أكثر تطورا من السلالة الأصلية من كورونا – في العديد من الدول، وتتميز هذه السلالة بأنها سريعة الانتشار وتسبب المزيد من الوفيات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.7212، وسجل أعلى سعر عند 0.7213 وأقل سعر عند 0.7117.