شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بحوالي 4% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بحوالي 4% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقها صوب تسجيل أول مكسب فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بعد رفض تحالف أوبك بلس الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 4.0% إلى مستوي 64.29$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.92$، و سجل أدنى مستوي عند 61.76$ الأدنى منذ 21 أيار/مايو الماضي ، وصعد خام برنت بنسبة 4.2 % إلى مستوي 67.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.76$ الأدنى منذ أيار/مايو الماضي.

عند تسوية يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.7% ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.4% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ،بفعل مخاوف حول ضعف مستويات الطلب العالمي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 8.25% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، بفعل تصاعد مخاوف تخمة المعروض وضعف الطلب.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ، بما يعرف عالميا بتحالف "أوبك بلس" بالسياسة الإنتاج الحالية ،ورفضت ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر لحماية تعافي الاقتصاد العالمي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 93.73 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن تراجع العملة الأمريكية يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث تنخفض تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.