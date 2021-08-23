شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء التوسعات الجديدة لمصفاة تكرير ميدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع التوسعات الجديدة لمصفاة تكرير ميدور من المشروعات الهامة للتكرير والتى تساهم فى خطة قطاع البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين خلال عام 2023، ضمن خطة تستهدف تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والإحلال والتجديد لبعض معامل التكرير، والتى تسهم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتقدم تنفيذ الأعمال بمشروع توسعات مصفاة ميدرو وفقًا للبرنامج الزمنى المخطط والتى كانت كالتالي.

س.ماهو حجم استثمارات مراحل مشروع توسعات ميدور؟

ج. يبلغ إجمالي التكلفه الاستثمارية لمراحل المشروع حوالى 2.4 مليار دولار فى موعدها.





س. متي سيتم بدء تشغيل المرحلة الأولي من التوسعات؟

ج. من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالى.





س. ما هي حجم الطاقة التكريرية المضافه من مشروع التوسعات؟

ج. المشروع يؤدى لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة 60% لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية .

يذكر أن مصفاة ميدور من المصافى المتميزة التى لها دور مهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للسوق المحلى خاصة البنزين والسولار، وأن مشروع التوسعات الجديدة الجارى تنفيذه يمثل نقلة نوعية فى منظومة التكرير وسيساهم فى استدامة استقرار سوق المنتجات البترولية، حيث يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60%.