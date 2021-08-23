شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي المصري يحذر عملاءه من عمليات الإحتيال عبر المكالمات والرسائل الهاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعو البنك الزراعي المصري عملائه إلى ضرورة توخي الحذر واتباع كافة الإحتياطات لمواجهة أي محاولات إحتيال قد يتعرضون لها، خاصة الإستجابة لأي رسائل نصية أو مكالمات هاتفية قد تصلهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنك الزراعي المصري أو غيره من الجهات ويطلبون تزويدهم بمعلومات وبيانات عن حساباتهم البنكية.

ويناشد البنك عملائه بسرعة إبلاغ البنك فورا من خلال زيارة فروعه أو بالاتصال برقم مركز الاتصال 19080 في حال تعرضهم لأي محاولة للإحتيال بهذه الطريقة أو غيرها من طرق الإحتيال الهاتفي أو الإلكتروني.

كما يناشد البنك عملائه بالحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أيا كانت الصفة التي يتحدث بها مؤكداً أن البنك وجميع موظفيه لم ولن يطلبوا أي معلومات سرية أو يقوموا بتحديث بيانات العملاء عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حرصا على سرية بيانات العملاء ومصالحهم.

ويؤكد البنك الزراعي المصري مسئوليته الكاملة عن حماية مصالح عملائه ويضع على رأس أولوياته واهتماماته تأمين بيانات حساباتهم وتعاملاتهم البنكية وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري وبما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.