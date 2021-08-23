شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. رفع الحجز عن أكثر من 3 آلاف ممول لتخطى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 23 – 8 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 والتي جاءت كالتالى:

المالية: رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3آلاف ممول لمساعدتهم على تجاوز محنة «كورونا»

أكدت وزارة المالية، أنها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإدارى عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1% إلى 10% من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه، فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إدارى، وفقًا للضوابط المقررة.

وقالت الوزارة أنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن فى الموعد القانونى على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

التمثيل التجارى: نتفاوض حاليا لإدخال سلع زراعية مصرية إلى السوق الصينى

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين ندوة افتراضية حول "نفاذ الحاصلات الزراعية إلى السوق الصيني" بالتعاون مع رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا للحاصلات البستانية وبالتنسيق مع وحدة الاتصال المؤسسي بجهاز التمثيل التجارى حيث استعرضت الندوة سبل تعظيم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني وناقشت المعوقات والتحديات التي تعيق نفاذها خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة 22 شركة منها 11 شركة مصرية بالاضافة الى ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية هيا وممثلين عن رابطة أسواق الجملة الصينية CAWA.

وفي هذا الاطار أوضح الوزير مفوض تجاري أحمد زكي رئيس المكتب التجاري المصري ببكين أن الندوة ناقشت عددا من الموضوعات الهامة تضمنت بنود السلع الزراعية المسموح بتصديرها من مصر إلى السوق الصيني والتي تشمل الموالح والعنب والبلح المجففف ونصف المجفف، كما استعرضت الجهود الجارية المتعلقة بالمفاوضات مع السلطات الصينية ممثلة في إدارة الجمارك وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري بهدف إدخال بنود سلعية زراعية إلى السوق الصيني تتضمن الرمان والمانجو والبصل وبمايعزز هيكل الصادرات السلعية المصرية إلي الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلي الصين وتقليل عجز الميزان التجارى.

الإحصاء: 23.9% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال 5 أشهر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا لتسجل 1.2 مليار دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.9%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأسبانيا مسجلة 525.7 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 719.6 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 576 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 24.9%.

وجاء الحديد والصلب على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأسبانيا خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراته 149.4مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 113.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 50 مليون دولار، ثم ملابس 34.2 مليون دولار، وأخيراً المنيوم ومصنوعاته 19.7 مليون دولار.

أسعار الدولار اليوم الاثنين فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار استقراره اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل ثباتا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية.





صعود 14قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها مواد البناء بنسبة 4.84%

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.35%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.87%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.31%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.95%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.11%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.06%.