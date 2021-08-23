شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 2% بفعل هدوء ضغط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية من أعلى مستوياته في نحو تسعة أشهر ونصف الأمر الذي خفف الضغوط على السلع والمعادن.



وتعرض النحاس لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة نتيجة المخاوف المتصاعدة حيال جائحة كورونا والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتبعية، ضعف الطلب على السلع.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" – متحور أكثر تطورا من السلالة الأصلية من كورونا – في العديد من الدول، وتتميز هذه السلالة بأنها سريعة الانتشار وتسبب المزيد من الوفيات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 4.20 دولار للرطل.