شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها مواد البناء بنسبة 4.84% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.35%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.87%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.31%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.95%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.11%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.06%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.64%، والعرب على 5.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3662 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.