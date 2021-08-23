شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال الشهر الجاري.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي مسجلا 61.2 نقطة في أغسطس/آب من 63.4 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاضه إلى مستوى 62.4 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في البلاد إلى 55.2 نقطة في أغسطس/آب من 59.9 نقطة في القراءة السابقة في حين توقع محللون انخفاضه إلى 59.1 نقطة.