شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع استمرار متابعة تطورات جائحة كورونا حول العالم.



وحثت منظمة الصحة العالمية بعض الدول على تأجيل منح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مواطنيها، وذلك من أجل تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات في الدول الأخرى.



وتصاعدت المخاوف حيال جائحة كورونا في الآونة الأخيرة والتي تظهر عودة قوية في بعض الدول حول العالم الأمر الذي ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" – متحور أكثر تطورا من السلالة الأصلية من كورونا – في العديد من الدول، وتتميز هذه السلالة بأنها سريعة الانتشار وتسبب المزيد من الوفيات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 35348 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 4475 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 14866 نقطة.