شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الناقول" ترتفع 166% بالنصف الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أبناء محمد حسن الناقول، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 166.2% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تقليل تكلفة المبيعات عن طريق استخدام تقنية الإسمنت الأخضر بإستخدام مادة البوزلان مما يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية (صديق للبيئة) وتقليل تكلفة المواد الخام للمنتج النهائي مع تحسين جودة المنتج.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 23.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".