شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و 10.3مليار جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.