شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع جنيهين وعيار 21 بـ785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الصاغة بمصر ارتفاع أسعار الذهب قبل قليل بقيمة جنيهين فقط في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً ليسجل مستويات تتجاوز 1790 دولار للأونصة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1792 دولار.

وفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021 بعد الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية يومي السبت والأحد، بعد أن سجل السعر استقرار عند الإغلاق يوم الجمعة.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة عالمياً حركة لسعر أونصة الذهب في قناة سعرية تراوحت بين 1780 إلي 1792 دولار على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع، وسجل الذهب في مصر سعر تراوح بين 780 إلي 788 جنيها على مدار الأسبوع، وكان هناك عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية التي ساهمت في رسم ملامح حركة الذهب على مدار الأسبوع وصلت إلي 20 حدثا وتقريرا اقتصاديا.