عدلى منصور: جامعة مصر للمعلوماتية تمثل المستقبل وتواكب الاتجاه العالمى بتخصصاتها

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس امناء جامعة مصر للمعلوماتية أولى اجتماعاته حيث تم التأكيد على رئاسة المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق لمجلس أمناء الجامعة وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما وافق المجلس أيضا على اختيار المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك ترشيح الدكتورة ريم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيسا للجامعة.

وفى كلمته أكد المستشار عدلى منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية على أن التخطيط لإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يمثل فكرا متقدما لما تضمه من تخصصات تمثل المستقبل وتتواكب مع الاتجاه العالمى لاسيما تخصص الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن مجلس أمناء الجامعة يضم خبرات كبيرة ستتعاون في سبيل انجاز العمل ووضع السياسة العامة للجامعة خاصة وأن الجامعة في طور التأسيس.

وأضاف المستشار عدلى منصور أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم دعما كبيرا لجامعة مصر للمعلوماتية وهو ما يعد تأكيدا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذى يمثل استثمارا للمستقبل؛ مشيرا إلى سعي الجامعة لطفرة علمية كما أنها تضم كفاءات من داخل مصر ومن الخارج.

وفى مستهل الاجتماع؛ رحب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية موجها لهم الشكر على قبول هذه المهمة من أجل خدمة الوطن؛ مشيدا بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية الواسعة في مختلف التخصصات التى يتميز بها للسادة أعضاء المجلس بما يمثل أحد أكبر عوامل نجاح هذا الصرح الأكاديمى فى تحقيق رؤيته نحو إثراء مجتمع المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يعد تجسيدا لرؤية الدولة بأن بناء القدرات بشكل يتواكب مع متطلبات العصر هو محور أساسي لبناء الانسان الذى يعد الركيزة الأساسية للتنمية؛ مشيرا إلى أن انشاء أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها هو خطوة وثابة نحو بناء مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن منهجية بناء الجامعة تضم عدة محاور؛ حيث يتمثل المحور الأول فى توفير مجموعة من المناهج الأكاديمية التى تواكب متطلبات سوق العمل الحديث وتمكن خريجي الجامعة من الشباب المصرى والعربي من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولى، بينما يمثل المحور الثاني عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة ولها خبرات كبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة حيث تم عقد شراكات مع جامعتى Purdue وMinnesota العالميتين، فيما يتمثل المحور الثالث فى اتاحة فرص للشباب المصري للتعلم على النحو الذى يضاهى النظم في الجامعات العالمية وكذلك اتاحة الفرصة للطالب للدراسة فى السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة بالولايات المتحدة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هناك عدد من العناصر التى تضمن النجاح للجامعة ومن أبرزها كونها تأسست بالشراكة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى وحرصهما على تقديم الدعم الكامل للجامعة، بالإضافة الى موقعها في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تمثل مجتمع معلوماتي متكامل من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا بما يتيح لطلاب الجامعة التفاعل مع كافة عناصر المنظومة المعلوماتية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية EUI قد تم انشاؤها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وتضم أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات فى أكتوبر المقبل، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى مِنَح التفوق المقدمة للطلاب الجدد والتى تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة.

ويضم تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية كلا من السيد المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والأستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، والأستاذ الدكتور معتز خورشيد ممثلا عن الحكومة (يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى)، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته)، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة (بصفته)، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوى الخبرة)، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، والأستاذ الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات سابقًا، وأستاذ الهندسة الكهربية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة ريم بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذة الدكتورة هدى المراغى أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، والأستاذ الدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكريم عوض المدير التنفيذى لشركة أى أف جى هيرميس، والأستاذ الدكتور خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة "كى اى انجل" بمصر، والدكتور محمد حمادى الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة سكاى بأوروبا.