شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. هل يتجه الذهب للصعود فى مستهل تداولات الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021، بعد الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية يومي السبت والأحد، بعد أن سجل السعر استقرار عند الإغلاق يوم الجمعة، وتشير التوقعات إلى احتمالية صعود طفيف بالأسعار العالمية إلى مستويات 1790 دولار مقابل 1781 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 783 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 671 جنيها للجرام ، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6246 جنيها.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة عالمياً حركة لسعر أونصة الذهب في قناة سعرية تراوحت بين 1780 إلى 1792 دولار على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع، وسجل الذهب في مصر سعر تراوح بين 780 إلى 788 جنيها على مدار الأسبوع، وكان هناك عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية التى ساهمت في رسم ملامح حركة الذهب على مدار الأسبوع وصلت إلى 20 حدث وتقرير اقتصادي نستعرضها في السطور التالية.