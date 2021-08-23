شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 9 أشهر قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.25 % إلى مستوى 93.45 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.21 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.50 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 93.73 نقطة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بأكثر من 1.0% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى شهرين.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم إلى تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي عززت من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى الأجل القريب.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آب/أغسطس المتوقع مستوى 62.4 نقطة من مستوى 63.4 نقطة فى تموز/يوليو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 59.1 نقطة من 59.9 نقطة الشهر السابق.