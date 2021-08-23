شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 2% بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى مستوي 23.52$ ، من مستوي الافتتاح عند 22.99$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.96$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 22.86$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 3.0% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ، بالتزامن مع تصاعد المخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوياته خلال العام الجاري عند 93.73 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.