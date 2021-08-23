شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، فى ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الأوروبي نموا قويا خلال الربع الثالث ،وبعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 463.36 نقطة المسجل بالجلسة السابقة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نحو 1.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ شباط /فبراير الماضي ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد تزايد مؤشرات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، بتحقيق كبرى الشركات أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.

وفقا للبيانات الأولية التي نشرت اليوم عن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فى أنحاء مختلفة من أوروبا ،والتي أوضحت أن اقتصاد منطقة اليورو فقد بعض الزخم فى آب/أغسطس ،لكن لا يزال الاقتصاد فى طريقه لتحقيق نمو قوي خلال الربع الثالث.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة في وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.2% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.4%.