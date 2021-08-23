شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع باتجاه 1,800$ للأونصة بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقه للتداول فوق حاجز 1,800$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,791.09$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,780.37$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,776.44$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل توقف صعود الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوياته خلال العام الجاري عند 93.73 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 3.49 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,011.61 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 نيسان/أبريل 2020.