شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار المدينة الاقتصادية" تستثمر 18 مليار ريال بمدينة الملك عبد الله والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية "إعمار"، إنها استثمرت في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي 18 مليار ريال من خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن ذلك أدى إلى خلق نمو في تقييم الاستثمارات العقارية والمشاريع بما يقرب من 8 مرات، كما هو موضح في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وذكرت الشركة أنها بصدد مراجعة استراتيجيتها طويلة الأجل لإطلاق هذه القيمة من خلال جذب استثمارات إضافية على المشاريع الاستراتيجية وخلق فرص عمل، وزيادة أعداد الزائرين إلى الحد الذي ستشهد المدينة بعده نموا عضويًا، وبالتالي تحقيق عائدات لمساهميها.

نوهت الشركة إلى أن الإجراءات التي ستتخذها حيال الخسائر المتراكمة تضمنت إنهاء اتفاقيات مع العديد من شركات التمويل العقاري من أجل تسهيل قدرة التملك وشراء الوحدات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتعزيز ربحيتها ومصادر التدفق النقدي.

وأفادت الشركة أيضا أنها أبرمت في ديسمبر 2020 اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي يخضع إتمامها لعدد من الشروط بما في ذلك حوالة جزء من القرض المستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة، والتي لا تزال قيد التنفيذ، كما تمت الإشارة إليها في الإيضاح 3 من القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

وتراجعت خسائر "إعمار" بنسبة 23.5% في النصف الأول من 2021، إلى 372 مليون ريال، مقابل 486 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020.

وذكرت "إعمار" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 3.027 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 35.6% من رأس المال البالغ 8.5 مليار ريال.