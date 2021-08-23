شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسواق العثيم" تنتخب مجلس إدارة جديد في 22 سبتمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر المُقبل، وذلك للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 3 أكتوبر المُقبل ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2 أكتوبر 2024.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستفوض مجلس الإدارة لدورته الخامسة التي تبدأ من تاريخ 03/10/2021م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 47.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 125.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 105.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 224.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.